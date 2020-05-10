В Казанском высшем танковом училище состоялся досрочный выпуск молодых офицеров

"Диплом об окончании высшего военного учебного заведения в торжественной обстановке получили 141 новоиспеченных офицеров, из которых 23 окончили вуз с отличием, четверо - с золотой медалью", - говорится в сообщении.

Обычно выпуск офицеров проходит в Казани в конце июня, но из-за распространения коронавирусной инфекции министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах Минобороны.

"В годовщину 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне вам будет присвоено первое офицерское звание. А потому для вас эта дата будет вдвойне символичной: день юбилея величайшего триумфа нашего народа и день начала вашей офицерской службы. Будьте достойны наших предков победителей, впитывайте их славу и выполняйте свой воинский долг достойно", - сказал, обращаясь к выпускникам, Лапин, который сам в свое время окончил училище в Казани.

Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменном училище - один из старейших вузов России и базовое учебное заведением танкистов Вооруженных сил РФ. За годы существования танкового училища в Казани 48 его выпускников удостоились звания Героя Советского Союза, четырнадцать стали Героями России, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Васильевич Герасимов. Более двухсот пятидесяти офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами.