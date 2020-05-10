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Пандемия коронавируса нового типа

Шестой самолет с российскими военными вылетел из Италии в РФ

Два самолета должны доставить 10 мая 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники

ВЕРОНА /Италия/, 10 мая. /ТАСС/. Шестой самолет с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны РФ вылетел из Вероны в Россию, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

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"C аэродрома Виллафранка (Верона) в Российскую Федерацию вылетел шестой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянское Республике", - говорится в сообщении.

10 мая двумя самолетами в Россию из Италии должны быть доставлены 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники. Ранее в Россию вернулись из Италии более 30 военных.

С 22 марта по 7 мая специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах в области Ломбардия на севере Италии. С 6 апреля, когда начал функционировать полевой госпиталь в Бергамо, российские военные медики приняли 115 пациентов с коронавирусом, 76 из них уже выздоровели и выписаны.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Пятый самолет с российскими военными вылетел из Италии в Россию
Ранее из Италии вернулись более 30 военных
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