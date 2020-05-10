Число заразившихся коронавирусом российских военнослужащих увеличилось до 1723

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Более 3,3 тыс. человек в армии и военных учебных заведениях РФ заразились коронавирусом в период с марта по 10 мая. Из них 1 723 человека - это военнослужащие, говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.

"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 10 мая установлено 1 723 военнослужащих с положительными результатами", - говорится в документе.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 55 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 132 случая заражения, а также 407 случаев среди гражданского персонала.