{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зарубежных гостей пригласили на форум "Армия" для обсуждения вопросов нацбезопасности РФ

На повестке дня также будут вопросы развития международного сотрудничества, борьба с фальсификацией и дезинформацией в международном информационном пространстве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Зарубежные гости приглашены на форум "Армия-2020" для обсуждения вопросов национальной безопасности России. Заявленная тематика будет обсуждаться в рамках научно-деловой программы в формате круглого стола "Современный миропорядок и его влияние на национальную безопасность Российской Федерации". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Повесткой научной дискуссии планируется охватить вопросы обеспечения энергетической, экономической, технологической и экологической безопасности, приоритеты развития международного сотрудничества, а также принципы борьбы с фальсификацией и дезинформацией в международном информационном пространстве", - говорится в сообщении.

Регламент мероприятия предусматривает обсуждение повестки в формате выступлений экспертов-специалистов и свободной дискуссии.

К участию в круглом столе приглашены представители объединенного штаба организации Договора о коллективной безопасности, секретариата Совета министров обороны государств - участников СНГ, федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, высших учебных заведений и НИО Минобороны России, а также Министерства науки и высшего образования России.

Организатором круглого стола выступает Военный институт (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Дочка" Ростеха испытывает стреляющий щит по заказу одной из силовых структур
Щит "Легион" разработали на основе технологий огнестрельного пистолета ограниченного поражения "Оса"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС