Зарубежных гостей пригласили на форум "Армия" для обсуждения вопросов нацбезопасности РФ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Зарубежные гости приглашены на форум "Армия-2020" для обсуждения вопросов национальной безопасности России. Заявленная тематика будет обсуждаться в рамках научно-деловой программы в формате круглого стола "Современный миропорядок и его влияние на национальную безопасность Российской Федерации". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Повесткой научной дискуссии планируется охватить вопросы обеспечения энергетической, экономической, технологической и экологической безопасности, приоритеты развития международного сотрудничества, а также принципы борьбы с фальсификацией и дезинформацией в международном информационном пространстве", - говорится в сообщении.

Регламент мероприятия предусматривает обсуждение повестки в формате выступлений экспертов-специалистов и свободной дискуссии.

К участию в круглом столе приглашены представители объединенного штаба организации Договора о коллективной безопасности, секретариата Совета министров обороны государств - участников СНГ, федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, высших учебных заведений и НИО Минобороны России, а также Министерства науки и высшего образования России.

Организатором круглого стола выступает Военный институт (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.