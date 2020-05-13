Число заразившихся коронавирусом российских военнослужащих снизилось до 1 666

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 13 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет более 3,3 тыс., из них 1 666 человек - это военнослужащие, говорится в опубликованном в среду бюллетене Минобороны России.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 666 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в документе.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 31 воспитанника довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 244 случая заражения, а также 392 случая среди гражданского персонала.

В военном ведомстве сообщили, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. "Из них в тяжелом состоянии 2 человека, в состоянии средней тяжести 11 человек; остальные - без симптомов заболевания. Выздоровело (нарастающим итогом) 490 человек", - говорится в бюллетене.

Также в Минобороны сообщили, что выздоровели 646 курсантов и преподавателей вузов, 277 воспитанников довузовских учебных заведений и 91 человек из гражданского персонала.