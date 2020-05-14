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Минобороны завершит строительство нового здания суворовского училища в Твери к 1 сентября

В зданиях училища будут жить и учиться 560 суворовцев

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Воспитанники Тверского суворовского военного училища начнут учебный год в новом комплексе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Строительство объектов нового суворовского училища планируется завершить в конце августа 2020 года, что позволит воспитанникам переехать в фонды нового городка к началу учебного года", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что ход строительства проинспектировали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Работы ведутся в круглосуточном режиме, на объекте задействованы 850 человек, 50 единиц техники. Общая площадь строительства - 60 тыс. кв. м", - привели в министерстве слова Иванова.

По данным военного ведомства, после окончательного завершения строительства в училище будут жить и учиться 560 суворовцев. Все здания нового комплекса соединят между собой крытыми переходами. Корпуса училища спроектированы по типовым и успешно реализованным образовательным учреждениям Минобороны России, однако в проект внесены поправки и изменения с учетом местных особенностей грунта, климата, численности кадетов и новых требований к учебе и проживанию.

Как рассказали в Минобороны, при проектировании здания был также учтен исторический облик города. Архитектурный стиль нового комплекса - ассоциативный историзм с характерными декоративными элементами - тот же, что и у старого корпуса училища.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичИванов, Тимур ВадимовичТверская область
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