Более 70 российских военнослужащих вернулись из Италии

ВЕРОНА /Италия/, 14 мая. /ТАСС/. Самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил РФ доставили на родину свыше 70 российских военнослужащих, которые помогали Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

"С 8 мая <...> с аэродрома Виллафранка (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники", - проинформировали в ведомстве.

Переброска военнослужащих и техники осуществляется в плановом порядке, добавили в министерстве. Из Вероны прибыли уже 10 самолетов.

С 22 марта по 7 мая специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах в области Ломбардия на севере Италии. С 6 апреля, когда начал функционировать полевой госпиталь в городе Бергамо, российские военные медики приняли 115 пациентов с коронавирусом, более половины из них уже выздоровели и выписаны.