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Шойгу заявил, что весенний призыв в России идет по плану, несмотря на пандемию

Работа по предупреждению распространения коронавируса в вооруженных силах организована с учетом противоэпидемических мероприятий, проводим в стране, отметил министр обороны

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. План по весенней призывной кампании в России выполняется. Об этом в пятницу доложил по видеосвязи министр обороны генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину из Национального центра управления обороной.

"Скорректирована работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников. При этом установленный план призыва выполняется полностью", - сказал Шойгу.

По его словам, работа по предупреждению распространения коронавируса в вооруженных силах организована с учетом противоэпидемических мероприятий, проводимых в стране. "Контроль ее выполнения в воинских частях и организациях осуществляет оперативный штаб министерства обороны", - уточнил министр.

"Воинские перевозки [призывников] спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами. Также введен строгий масочный режим, для чего в комиссариаты поставлено более 2 млн масок и 230 тыс. тест-систем. Все призывники обеспечены средствами защиты и экспресс-тестами", - сообщил Шойгу.

Он отметил, что вновь прибывшие военнослужащие в воинских частях помещаются на двухнедельный карантин.

1 апреля стартовала весенняя призывная кампания в России на фоне пандемии коронавируса. Согласно решению Шойгу, чтобы избежать распространения заболевания, в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности, а отправка новобранцев в войска начнется не ранее 20 мая. Указ о начале весеннего призыва подписал 30 марта Путин. Согласно документу, до 15 июля армию пополнят 135 тыс. военнослужащих по призыву. Это столько же, сколько весной прошлого года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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