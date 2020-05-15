Шойгу заявил о готовности специальных сил армии к борьбе с коронавирусом в регионах

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о готовности специальных сил и средств вооруженных сил (ВС) для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионах.

"Сформированы специальные силы и средства вооруженных сил для борьбы с распространением коронавируса в регионах нашей страны. Они готовы к применению по вашему решению", - доложил Шойгу из Национального центра обороны РФ по видеосвязи.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.