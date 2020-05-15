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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом военнослужащих ВС РФ достигло 1 622

Выздоровело 670 человек

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 15 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет более 3 тысяч, из них 1 622 человека - это военнослужащие, говорится в опубликованном в пятницу бюллетене Минобороны России.

"По состоянию на 15 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 622 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в документе.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 18 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны зарегистрировано 1 234 случая заражения, а также 389 случаев среди гражданского персонала.

В Минобороны отметили, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. "Из них в тяжелом состоянии - один человек, в состоянии средней тяжести - 11 человек, остальные - без симптомов заболевания. Выздоровело (нарастающим итогом) 670 человек", - говорится в бюллетене.

Также в министерстве сообщили, что с марта выздоровели 797 курсантов и слушателей военных вузов, 290 воспитанников довузовских учебных заведений и 107 человек гражданского персонала.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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