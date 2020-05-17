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В Северной Осетии призывники проходят тест на коронавирус

В регионе к армейской службе весной и летом призовут 700 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Обязательное тестирование на новый коронавирус проходят призывники на сборных пунктах в Северной Осетии, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

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"На сборные пункты военкомата Северной Осетии прибывают первые призывники весеннего призыва, которых тестируют на коронавирусную инфекцию и обеспечивают принадлежностями для соблюдения обязательного масочного режима", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе отметили, что при подготовке к призывной кампании членов комиссий и сотрудников военкоматов ознакомили с механизмом работы в условиях ограничительных мер, введенных в условиях распространения нового коронавируса.

В армейский строй весной и летом текущего года встанут 700 призывников из Южной Осетии, отметили в пресс-службе. Основная часть молодых людей будет проходить службу в соединениях и воинских частях ЮВО.

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РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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