На коллегии Минобороны обсудят подготовку к параду в Петербурге, посвященному Дню ВМФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Участники заседания коллегии Минобороны России, которое пройдет в среду под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, обсудят подготовку к параду в честь Дня Военно-морского флота, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 июля. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся подготовки к Военно-морскому параду в Санкт-Петербурге, запланированному на 26 июля, а также вопрос о создании Военно-инженерной академии", - сказали в Минобороны РФ.

Еще одной важной темой обсуждения станет ход выполнения плана деятельности Западного военного округа в части реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, его поручений по итогам совещаний в Сочи и послания Федеральному Собранию.

В заседании коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций, уточнили в Минобороны РФ.