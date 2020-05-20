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Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" впервые направился в Индийский океан

Экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ совершают переход в акваторию Индийского океана для демонстрации флага Российской Федерации

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" совершит дальний поход в Индийский океан, говорится в среду в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" совместно со спасательным буксирным судном "Профессор Николай Муру" начали прохождение Суэцкого канала в направлении Индийского океана. Экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ совершают переход в акваторию Индийского океана для демонстрации флага Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС на флоте, для фрегата это первый поход в данный регион.

Уточняется, что ранее "Адмирал Григорович" и "Профессор Николай Муру" в составе постоянной группировки Военно-морского флота России выполняли задачи в Средиземном море. После прохода Суэцкого канала отряд кораблей ЧФ пройдет Красное море, затем Баб-эль-Мандебский пролив и далее Аденский залив, из которого попадет в Индийский океан.

"Технические возможности обоих представителей Черноморского флота позволяют выполнить поставленные задачи в южных широтах, а экипажам приобрести опыт плавания в данном регионе", - отмечается в сообщении.

Фрегаты типа "Адмирал Григорович" - серия многоцелевых кораблей дальней морской зоны, построенная по проекту 11356Р/М. Они несут ракетные комплексы "Калибр" и "Штиль-1", артиллерийские установки А-190 и АК-630М, торпедные аппараты и реактивную бомбометную установку РБУ-6000. На каждом фрегате имеются взлетно-посадочная площадка и ангар для противолодочного вертолета (Ка-27 или Ка-31).

Теги
Россия
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