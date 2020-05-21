Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в российской армии составило 1 474

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в российской армии и военных учебных заведениях составляет около 2,8 тыс. человек, в том числе более 1,4 тыс. военнослужащих. Об этом говорится в опубликованном в четверг бюллетене Минобороны России.

"По состоянию на 21 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 474 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в нем.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 12 воспитанников довузовских учебных заведений. Кроме того, в вузах Минобороны зарегистрировано 923 случая заражения, а также 394 случая среди гражданского персонала.

Выздоровели 1 125 военнослужащих, 1 336 курсантов, 296 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 170 человек гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находится один военнослужащий, в состоянии средней тяжести - семь человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.