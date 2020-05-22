ВВО включил новейшие комплексы защиты от беспилотников в систему охраны важных объектов

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Расчеты новейшей системы радиоподавления "Поле-21м" включены в систему охраны стратегически важных объектов Восточного военного округа (ВВО). Комплекс подавляет сигналы привязки к глобальным спутниковым системам, что защищает стратегические объекты от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб, сообщили в пресс-службе ВВО.

"Расчеты новейшей системы радиоподавления "Поле-21м" включены в систему охраны важных объектов общевойсковой армии Восточного военного округа, штаб которой дислоцируется в Амурской области. Комплекс интегрирован в систему осуществляемого дежурства групп радиоэлектронной борьбы (РЭБ), основу которых составляют станции современного комплекса Борисоглебск-2", - сообщает пресс-служба военного округа.

Дежурство по РЭБ важных объектов в ВВО начали в 2020 году для своевременного выявления и противодействия техническим средствам, которые способны вести разведку или использоваться для нападения. Кроме того дежурство по РЭБ ведется для антитеррористической деятельности в радиусе более 50 км от важных объектов.