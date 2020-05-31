В ВС РФ есть тенденция превышения выздоравливающих над числом заболевших коронавирусом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. В Вооруженных Силах РФ отмечается устойчивая тенденция превышения выздоравливающих над числом заболевших коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье бюллетене военного ведомства.

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"Благодаря реализуемому под руководством Оперативного штаба Минобороны России комплексу масштабных профилактических и лечебных мероприятий, в ВС РФ в течение последних недель отмечается устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над числом заболевших новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 100 военнослужащих.

Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3597 человек.

В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1506 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования - 489 человек.