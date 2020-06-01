Самолеты ВТА выполнили более 200 вылетов в рамках борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Самолеты военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России выполнили более 200 вылетов, в том числе международных, в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил в понедельник командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"Пока, к нашему общему сожалению, борьба с пандемией не завершена, итоги подводить, наверное, рано. Вместе с тем, по состоянию на сегодня, экипажи ВТА выполнили более двухсот, в том числе международных, рейсов", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда" в связи с отмечаемым Днем ВТА.

По его данным, перевезено более 3 тыс. тонн грузов и около 1 тыс. человек личного состава. Экипажи ВТА выполнили гуманитарные рейсы в США, Италию, Сербия, Боснию и Герцеговину, Молдавию, Киргизию, Монголию и ряд других.