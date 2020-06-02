В парадах Победы на территории ВВО примут участие более 12 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /ТАСС/. Участие в парадах Победы на территории Восточного военного округа (ВВО) примут более 12 тыс. человек, в составе механизированных колонн по улицам городов Дальневосточного федерального округа пройдут более 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе, раритетной, сообщила пресс-служба ВВО.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

"Военные парады состоятся в городах Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Белогорск, Чита, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск. <...> Всего в семи военных парадах на территории ВВО примут участие более 12 тыс. человек, в том числе от Восточного военного округа более 9,5 тыс. военнослужащих. В состав механизированных колонн включено более 500 единиц вооружения и военной техники, 79 воздушных судов", - сообщила пресс-служба.

Чтобы снизить опасность заражения коронавирусом, подразделения радиационной, химической и биологической защиты продезинфицируют транспорт и помещения, где будут жить люди, за каждой парадной коробкой будет закреплен врачебно-фельдшерский наряд. Людей обеспечат перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Каждый военнослужащий, задействованный в торжественных мероприятиях, пройдет тестирование на наличие инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Среди военной техники, которая примет участие в праздничных мероприятиях, будет и раритетная. Так, в Приморье военные готовят к параду советский грузовой автомобиль ГАЗ-АА, известный как "полуторка". Специалисты ремонтной роты смазали узлы и агрегаты, отчистили от ржавчины корпус и детали автомобиля, который возглавит колонну техники вместе с танком МС-1, который ранее восстановили военные.