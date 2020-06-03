Командующий ВВО: доля современной техники в округе к 2028 году должна составить 90%

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Войска Восточного военного округа (ВВО) должны иметь на вооружении не менее 90% современной техники к 2028 году против 60% в настоящее время. Об этом сообщил командующий округом генерал-лейтенант Геннадий Жидко в интервью газете "Красная звезда".

"К 2028 году в войсках округа должно быть не менее 90% современной техники. Сейчас ее доля составляет порядка 60%. Судя по темпам поставок, эта задача будет успешно решена. Но главная задача, которая стоит перед командованием округа, - подготовить профессионалов, которые смогут воевать на этой технике, здесь очень важна роль командиров", - сказал Жидко.

По его словам, по итогам зимнего периода обучения определен рейтинг воинских частей и общевойсковых соединений. "В лучшую сторону отмечаю мотострелковое соединение из Кяхты (Бурятия), соединение морской пехоты, дислоцированное в Приморском крае, и мотострелковое соединение в Амурской области", - уточнил командующий.

Говоря о задачах войск округа в летнем периоде обучения, он сообщил, что в одной из основных является поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности. "Во-вторых, успешная сдача контрольной проверки войск округа комплексной комиссии Генштаба ВС РФ в октябре 2020 года", - сказал Жидко.

Еще одной задачей командующий назвал подготовку командиров для эффективного управления действиями подразделений, а также борьбы с беспилотниками условного противника, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе боевых действий в Сирии.

"Кроме того, в каждой воинской части, каждом соединении должно быть подготовлено не менее 75% классных специалистов, а также не менее 70% военнослужащих должны иметь высший, первый и второй уровни по физической подготовке", - добавил Жидко.