Число выздоровевших после коронавируса военных в ВС РФ увеличилось до 4 532

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Количество выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией военных в ВС РФ составляет 4 532 человека. Об этом говорится в опубликованном во вторник бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 77 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4 532 человек", - сообщили в военном ведомстве. Общее число выздоровевших гражданских сотрудников увеличилось до 474.

По данным министерства, число военнослужащих с коронавирусом по состоянию на 9 июня составляет 1 502 человека, в вузах Минобороны зарегистрировано 382 случая заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 299 случаев среди гражданского персонала. У большинства заразившихся военнослужащих нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находится один человек, в состоянии средней тяжести девять человек.

В военном ведомстве также уточнили, что всего 474 военнослужащих и гражданских лиц проходят лечение в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны России.

Кроме того, оперативным штабом Минобороны РФ по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции разработаны специальные методические рекомендации, обязательные для выполнения всеми должностными лицами и участниками подготовки и проведения парада Победы 24 июня. "К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний", - отметили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что перед зачислением в состав парадных расчетов все военнослужащие проходят тестирование на коронавирус и "только при отрицательных результатах зачисляются в состав участников парада". "Трижды в неделю организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию всего личного состава участников парада. На текущие сутки в результате сплошного тестирования всего личного состава парадного расчета и механизированной колонны военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне инфицированных нет", - добавили в Минобороны РФ.