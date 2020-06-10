Российские истребители за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил за прошедшую неделю четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в среду газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 32 самолета-разведчика и четыре беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских радиолокационных систем. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 259 летных смен на 76 аэродромах.