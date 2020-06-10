Более 30 исторических образцов военной техники пройдут в ходе парадов Победы на Юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Механизированные колонны, в состав которых включено более 30 исторических образцов военной техники, пройдут по улицам и площадям 10 городов Юга России на параде Победы 24 июня. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Историческую технику представят легендарные танки Т-34 и ИС-2, гвардейские реактивные минометы БМ-13 "Катюша", самоходные установки Су-76, Су-100, Су-122 и Су-152 "Зверобой", - говорится в сообщении.

Также в состав исторической части механизированной колонны включены советские разведывательно-диверсионные мотоциклы "Днепр" МВ-650 и тяжелые мотоциклы М-72. В едином строю с тяжелыми бронемашинами пройдут автомобили ГАЗ-АА "Полуторка" с 76-миллиметровой пушкой ЗИС-3, автомобили ГАЗ-67, "Виллис".

В пресс-службе отметили, что большая часть исторической техники, которая будет задействована в парадах, является музейными экспонатами, в том числе севастопольского музея "Сапун-гора", волгоградского музея-панорамы "Сталинградская битва" и парка "Патриот" Вооруженных сил РФ.

Специалисты автобронетанковых служб и ремонтных подразделений ЮВО провели работу по восстановлению исторических образцов, воссозданию их первозданного вида, отметили в пресс-службе.

Парад

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

На Юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.