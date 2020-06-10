Более 40 единиц военной техники примет участие в параде Победы на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Колонна из 42 единиц боевой и специальной техники армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) 24 июня примет участие в южно-сахалинском военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду сообщается в релизе ВВО.

"По главной площади города [Южно-Сахалинска] в составе механизированной колоны пройдут реактивные системы залпового огня, БМ-21 "Град", "Ураган", "Смерч", зенитно-ракетные комплексы С-300ПС и "Оса". Современную часть колонны на параде представят танки Т-80 и новейший комплекс радиосвязи на базе бронеавтомобиля "Тигр", а также другая авто- и бронетехника. Замкнет колонну бронетехники легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии "Катюша", - говорится в распространенном сообщении.

В параде на Сахалине примет участие более 900 человек. Генеральная репетиция военного парада состоится на центральной площади Южно-Сахалинска 20 июня. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавируса.

В конце мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что перенесенный из-за пандемии коронавируса парад Победы в этом году пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.