Первая ночная тренировка механизированной колонны Парада Победы прошла во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. Первая ночная тренировка механизированной колонны, которая примет участие в Параде Победы, состоялась во Владивостоке. Всего в параде здесь примут участие 57 единиц техники, а возглавит их колонну легендарный танк Т-34, сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Во Владивостоке под руководством заместителя командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Дениса Березовского прошла первая ночная тренировка механизированной колонны, которая 24 июня примет участие в параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе тренировки механики-водители изучили маршрут движения колонны, после чего приступили к практической отработке поддержания установленного скоростного режима, соблюдения интервалов и дистанций во время прохождения по центральной улице столицы Приморья", - сообщила пресс-служба.

По центральной улице Владивостока в колонне техники пройдут новые бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские самоходные установки 2С1 "Гвоздика", самоходные реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитно-ракетно-пушечные системы "Панцирь-С1", зенитно-ракетные комплексы С-400 и другая техника. Впервые в параде примут участие бронемашины "Тигр" и недавно поступившие на вооружение морской пехоты ТОФ танки Т-80БВ.

Первая совместная тренировка парадных расчетов Владивостокского гарнизона и военной техники на улице Светланской пройдет 15 июня. Чтобы снизить риск распространения коронавируса, улицу Светланская, где проходят тренировки и состоится парад, перед каждой тренировкой и парадом дезинфицируют военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). "Расчеты РХБЗ ТОФ перед каждой тренировкой и непосредственно в день парада, 24 июня, будут обрабатывать специальным раствором проезжую часть центральной улицы города и зрительский сектор", - сообщила пресс-служба ТОФ.

В конце мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что перенесенный из-за пандемии коронавируса парад Победы в этом году пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.