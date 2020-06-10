Число выздоровевших после коронавируса военных в ВС РФ увеличилось до 4 630

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией военных в ВС РФ составляет 4 630 человек. Об этом говорится в опубликованном в среду бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 98 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4 630 человек", - сообщили в военном ведомстве. Общее число выздоровевших гражданских сотрудников увеличилось до 487.

По данным министерства, число военнослужащих с коронавирусом по состоянию на 10 июня составляет 1 506 человек, в вузах Минобороны зарегистрировано 376 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 296 случаев среди гражданского персонала. У большинства заразившихся военнослужащих нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находится один человек, в состоянии средней тяжести девять человек.

В военном ведомстве также уточнили, что всего 556 военнослужащих и гражданских лиц проходят лечение в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны России.

По состоянию на 10 июня из военных комиссариатов в вооруженные силы направлено более 11,5 тысячи человек. По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не допущено (нарастающим итогом) 19 человек.

Кроме того, в министерстве сообщили, что трижды в неделю проводится экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию всего личного состава участников парада Победы 24 июня. "На текущие сутки в результате сплошного тестирования всего личного состава парадного расчета и механизированной колонны военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне инфицированных нет", - добавили в Минобороны.