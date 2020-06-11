Военные возобновили подготовку к параду Победы во Владикавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Подразделения 58-й армии возобновили подготовку парадных расчетов и экипажей боевых машин для участия в параде, посвященном 75-летию Победы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Тренировки парадных расчетов в составе гарнизона продлятся до 19 июня и пройдут на строевом плацу мотострелкового соединения ЮВО в Северной Осетии. Парадные расчеты сформированы из числа наиболее подготовленных военнослужащих. В парке боевой техники пройдет подготовка экипажей боевых машин и военной техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в составе механизированной колонны на параде во Владикавказе будет представлено 53 единицы вооружения и военной техники. Это грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151, танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", гаубицы "Мста-С".

Также будут задействованы автомобили "Урал-4320" со 120-миллиметровым минометом 2Б11, многоцелевой мобильный комплекс связи "Редут", командно-штабные машины Р-149 АКШ, автомобили УАЗ "Патриот", реактивные системы залпового огня "Ураган".

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. На Юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.