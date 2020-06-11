Т-34 и "Катюша" пройдут на параде 24 июня по главной площади Новочеркасска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Техника времен Великой Отечественной войны, в том числе танк Т-34 и машина реактивной артиллерии БМ-12 "Катюша", подготовлена для участия в параде Победы в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"По главной площади города 24 июня в составе механизированной колонны наряду с боевой и специальной техникой ЮВО пройдут БМ-12 "Катюша" на базе автомобиля ЗИЛ, автомобили ЗИС, которые будут буксировать артиллерийские орудия, исторические автомобили ГАЗ-3102 "Волга". Возглавит колонну по традиции легендарный танк Т-34", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на следующей неделе начнутся тренировки прохождения механизированной колонны. На репетициях военнослужащие отработают синхронность проезда, выдержку дистанции и скорости движения техники.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

На Юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.