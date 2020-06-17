Российские РЛС отследили полет бомбардировщиков ВВС США B-52 над Тихим океаном

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) проследили за полетом американских бомбардировщиков В-52Н над северо-восточной частью Тихого океана. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны России.

"17 июня 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства была обнаружена и взята на сопровождение пара стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США", - отметили в военном ведомстве, пояснив, что полет выполнялся в воздушном пространстве над нейтральными водами северо-восточной части Тихого океана.

Как пояснили в Минобороны, бомбардировщики не приближались к границам РФ. "Полет выполнялся на расстоянии более 300 км от границы Российской Федерации".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России выполнили в среду плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана продолжительностью около 11 часов. На отдельных участках маршрута их сопровождали истребители пятого поколения F-22 ВВС США.

При этом в военном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Эсминец Porter в Черном море

Силы и средства Южного военного округа начали слежение за зашедшим в Черное море эсминцем класса Arleigh Burke Porter ВМС США. Об этом сообщили в среду журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России).

Как уточнили в Национальном центре, эсминец вошел в Черное море 17 июня. "В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Южного военного округа выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля", - говорится в сообщении.

Ранее в среду пресс-служба 6-го флота ВМС США, в состав которого входит эсминец, сообщила, что этот корабль начал переход в Черное море для проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе. Это уже третий заход корабля ВМС США в Черное море в 2020 году.

В апреле 2020 года эсминец Porter уже совершал заход в Черное море. В начале мая корабль, сопровождаемый эсминцами Roosevelt и Donald Cook, зашел в Баренцево море.