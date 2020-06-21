В Калининграде прошла генеральная репетиция наземного парада Победы

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Генеральная репетиция наземной части парада Победы прошла в Калининграде в воскресенье. В ней приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих и 75 единиц техники, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"На площади Победы в Калининграде под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова прошла генеральная репетиция военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Репетиция стала завершающей в рамках подготовки войск Калининградского гарнизона к военному параду, который состоится 24 июня", - говорится в сообщении пресс-службы.

В репетиции участвовала военная техника, которая была представлена танками Т-72, крупнокалиберными пушками "Гиацинт", самоходными артиллерийскими установками "Гвоздика", зенитно-ракетными комплексами "С-400", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь - С1", тактическими ракетными комплексами "Искандер", противокорабельными береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", реактивными системами залпового огня "Град", бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой техникой.

В преддверии празднования с участниками парада в Калининграде было проведено 12 тренировок на территории военного аэродрома Чкаловск и две - на площади Победы в Калининграде, уточнили в пресс-службе. Был обеспечен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

По данным пресс-службы Балтийского флота, в военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих в составе пеших расчетов, задействуют 75 единиц техники. В воздушной части парада задействуют порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. Очно за парадом смогут наблюдать не более 300 человек, в первую очередь ветераны вооруженных сил младше 65 лет. Участников Великой Отечественной войны на площади не будет в целях обеспечения их безопасности, они увидят парад в телевизионном эфире. Торжества завершаться тридцатью залпами салюта.