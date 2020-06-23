На параде Победы во Владикавказе пройдут танки и БМП с защитными накладками на гусеницах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Танки и боевые машины пехоты на параде Победы во Владикавказе впервые пройдут по городу со специальными резиновыми накладками на гусеницах, которые защищают асфальт от повреждения. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Резиновые защитные накладки получат танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3 мотострелкового соединения ЮВО для обеспечения сохранности дорожного покрытия городских улиц и главной площади Владикавказа", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что перевозка гусеничной техники к месту проведения парада и обратно идет на платформах, которые буксируют колесные тягачи.

В состав механизированной колонны на параде Победы во Владикавказе войдут танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, машины оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и многоцелевого мобильного комплекса связи "Редут", автомобили Урал-4320 и УАЗ "Патриот", ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Торнадо-Г".

Парады в честь 75-летия Победы 24 июня пройдут в 28 городах России. Во многих других городах предполагается проведение иных праздничных мероприятий, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий, либо решили провести парады без зрителей.

На Юге России военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.