Более 90% военного электората приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Свыше 90% всех категорий военного электората, в том числе военнослужащие и члены их семей, проголосовали по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания во вторник.

"Вооруженные силы принимают активное участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На сегодняшний день проголосовало более 90% всех категорий военного электората", - сказал Шойгу.

Министр уточнил, что голосовали военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал, ветераны вооруженных сил, численность которых составляет около одного миллиона человек (956 тыс. 206 человек).

"Военнослужащие, которые несут боевое дежурство и боевую службу, проголосуют 30 июня и 1 июля", - подчеркнул Шойгу. Министр также сообщил, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович", который утром прибыл с боевой службы, уже голосует в Новороссийске.

"У меня нет сомнений, что в ходе общероссийского голосования военный электорат проявит высокую гражданскую зрелость", - сказал Шойгу.