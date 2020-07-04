Десантники из Новороссийска победили в гонке преследования на этапе АрМИ-2020 в Пскове

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения одержала победу в войсковом этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений "Десантный взвод", проходящем в Пскове в рамках Армейских международных игр. Новороссийские десантники стали первыми в гонке преследования на боевых машинах, показав результат 31 минута 14 секунд, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Данный результат уступает рекорду соревнований около двух минут, показанному командой Российской Федерации на международном этапе конкурса здесь же в 2019 году, но превосходит более чем на две минуты результат белорусских десантников, показавших здесь в прошлом году второе время, что позволяет надеяться на дальнейший качественный рост результатов при подготовке к международному этапу", - говорится в сообщении.

Команды в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя должны были пройти через противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод. Участники соревнования также продемонстрировали стрельбу из вооружения боевых машин.

Второй результат на этапе турнира среди десантников показали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова, уступив победителям около четырех минут. Третьими стали экипажи боевых машин, представляющих отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение из Ульяновска, добавили в Минобороны.

Конкурс по полевой выучке среди подразделений Воздушно-десантных войск "Десантный взвод" начался в Пскове в понедельник, 29 июня. Турнир является отборочным этапом к Армейским международным играм, которые также будут проходить в Пскове с 23 августа.