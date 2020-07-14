Бодрая "старушка". Какие задачи решает судно ВМФ России, которому больше века

Судно "Волховъ", в 1922 году переименованное в "Коммуну", — старейшее из действующих судов и кораблей Военно-морского флота России. Оно участвовало не только в Великой Отечественной, но даже в Первой мировой войне. 14 июля исполняется 105 лет со дня подъема флага, и к этому событию готовился не только экипаж, но и ветераны флота

Несмотря на солидный возраст "Коммуны", команда и сейчас успешно выполняет задачи в Черном море, участвуя в спасательных работах и учениях. Моряки надеются, что после того, как "старушку" спишут со флота, на судне будет организован музей. Святая "крестная" и две войны "Судно было заложено 12 ноября 1912 года, всего во всем мире было создано четыре судна такого типа (катамаранов для подъема подлодок — прим. ТАСС), но наше рекордсмен, так как за все время с его помощью поднято более 100 объектов. В 1915 году на судне "Волховъ" поднят военно-морской флаг", — рассказал штурман судна, третий помощник капитана Олег Евдокимов. Члены экипажа гордятся: "Коммуна" — единственное судно, чья "крестная мать" — святая. Дочь последнего русского императора Николая II великая княжна Мария в 1913 году разбила о борт судна бутылку шампанского, когда его спускали на воду. Фотография "крестной" висит на почетном месте в кают-компании для отдыха комсостава. Уникально судно и тем, что участвовало в двух мировых войнах. Капитан I ранга в отставке, бывший капитан "Коммуны" Анатолий Ишинов рассказал, что в годы Первой мировой судно поднимало со дна Балтийского моря затонувшие подводные лодки, а во время Гражданской войны обеспечивало подготовку подлодок к выходам в море. После того как был подписан мир и сформировалось Советское государство, работа продолжилась — в частности, со дна Балтики "Коммуна" подняла британскую подлодку L-55. Тела 42 членов экипажа и их вещи отправили на родину, а сама лодка после ремонта вошла в состав советского флота, откуда ее вывели только в 1950 году.

Описание Свежеокрашенная палуба "Коммуны" © Сергей Мальгавко/ТАСС

В годы советско-финской войны "Коммуну" тоже использовали в Балтийском море, обеспечивая готовность подлодок к боевым выходам. В начале Великой Отечественной ее поставили в Ленинграде у набережной Невы и оборудовали для противовоздушной обороны прилегающего района. За годы блокады на "Коммуне" подготовили около 160 водолазов, которые помогали поднять со дна Ладоги контейнеры с важными для города грузами, затонувшими на Дороге жизни. Одновременно судно использовали для помощи поврежденным подводным лодкам: поднимали их из воды и ремонтировали. Среди прочих была и "малютка" — подлодка М-96 — героя Александра Маринеско. Конструкции "Коммуны" были повреждены во время бомбежек, но в максимально короткий срок их отремонтировали, и судно вернулось в строй. За свой труд весь экипаж получил медали "За оборону Ленинграда". После развала Советского Союза был период, когда у "Коммуны" случился простой из-за того, что 16 лет судно не было на доковом ремонте и вышли все допустимые межремонтные сроки, в 1990-х — начале 2000-х годов "Коммуну" отправили на вынужденную стоянку. Возобновить работу удалось только в 2003 году, после прихода нового капитана Анатолия Ишинова: по всему флоту собирали запчасти, провели необходимый ремонт — и судно вновь оказалось в строю. "А мы и по звездам умеем" В 1967 году "Коммуну" перевели на юг — в Севастополь. Здесь судно переоборудовали в носитель подводных спасательных аппаратов и провели модернизацию: поставленное полвека назад оборудование заменили современным. Судно продолжило службу в составе Черноморского флота уже не как судоподъемное, а как спасательное. И хотя оборудованию сейчас уже около полувека, оно остается надежным и работоспособным.

Описание Второй механик Сергей Половков © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Общий принцип машинных отделений везде одинаков, но "Коммуна" — судно-катамаран. Соответственно, у него два двигателя — в левой и правой части. Один из них может не работать, и судно все равно будет продолжать движение. Это ценно во многих ситуациях. Например, когда сильный шторм, а судно теряет ход, это очень опасно: если его повернет боком к волне, то оно перевернется и затонет", — говорит второй механик Сергей Половков. Модернизация коснулась и навигационного оборудования: были установлены гирокомпасы, а со временем появилось даже оборудование для космической навигации. Но несмотря на все современные устройства и технологии, сохраняется также магнитный компас, точность которого постоянно проверяется и для которого регулярно просчитываются поправки. А штурман, как и положено на российском флоте, должен вести астрономические наблюдения — для этого в его рубке есть и секстант, и актуальный справочник положения звезд.

Описание Один из гирокомпасов около главного поста управления на высоте 28 м от палубы © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Представьте: что-то произошло, какая-то нештатная ситуация, и вся электроника отключилась. Возможно, происходят и какие-то электромагнитные колебания. Казалось бы, как осуществлять навигацию? А мы по звездам умеем — не потеряемся!" — говорит штурман Евдокимов. Штурвалы, пианино и предназначение Несмотря на модернизацию, на судне остались оригинальные элементы: например, основной и аварийный штурвалы, которые, как и двигатели, взаимозаменяемы. Основной деревянный штурвал стоит на главном посту управления на самом верху судна — в 28 метрах над палубой. Штурвал в рост человека, который входит в систему аварийного управления судна, расположен на корме.

Описание Основной штурвал судна, установленный при строительстве (слева). Штурвал аварийной системы управления судном, установленный при строительстве © Сергей Мальгавко/ТАСС

Со времен постройки сохранились штурвалы управления шпилями — вращающиеся тумбы, на которые заводятся и при швартовке наматываются канаты. Об их аутентичности свидетельствуют пояснительные таблички, написанные с "ъ". В гостиной для комсостава есть пианино, тоже установленное при строительстве судна. Инструмент старше даже самой "Коммуны" — выпущен в 1898 году старейшей петербургской фортепианной фабрикой "Братья Дидерихс". Пианино и сейчас исправно и в особых случаях используется по назначению.

Описание Пианино XIX века петербургской фортепианной фабрики "Братья Дидерихс" до сих пор служит исправно © Сергей Мальгавко/ТАСС

Вместо корабельного храма, уничтоженного после революции, в 2010 году на судне был освящен новый — судовой храм Святого Николая. Здесь оборудован алтарь, есть полка с книгами на духовную тему, на стенах и потолке — иконы. Ухаживают за ним члены экипажа: периодически требуется косметический ремонт, а после шторма и сильной качки нужно наводить внутри порядок.

Описание Штурман судна, третий помощник капитана Олег Евдокимов © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Но самое главное, что оригинальными остались электродвигатели, которые используются для судоподъемных работ, в том числе подъема спасательного аппарата", — подчеркивает Анатолий Ишинов.

Описание В машинном отделении © Сергей Мальгавко/ТАСС

Поднимать подводные лодки "Коммуна" сейчас все же не может: когда ее строили, подводный флот только зарождался, водоизмещение подлодок было ‪200−300‬ тонн, и судну заложили пятикратный запас — до 1 тыс. тонн. За 100 лет техника, конечно же, изменилась, и сейчас даже у дизельных подлодок минимальное водоизмещение порядка 5 тыс. тонн, не говоря об атомоходах.

К раритетам относится и шуточная традиция: бывалые моряки предлагают новичкам поискать "золотую заклепку". "На самом деле ее, конечно, нет. Наверное, когда-то какой-то капитан придумал эту историю, чтобы матросы лучше драили палубу. Но шутке уже очень много лет", — говорят в экипаже.

Без пенсии, но с "внучком" Как и положено почтенной "бабушке", у "Коммуны" есть "внучок" — спасательный глубоководный аппарат АС-28, спущенный на воду в 1985 году. Сейчас он находится в Санкт-Петербурге, куда отправлен на модернизацию; там же его команда. "Аппарат базируется на специальной платформе на подвижной части палубы, он может опускаться к затонувшей подлодке, и через специальные люки забрать несколько человек из числа экипажа. То есть сейчас "Коммуна" не может поднять всю подлодку, но может спасти подводников", — пояснил Евдокимов.

Несмотря на возраст, "Коммуна" и сейчас задействована при множестве учений и спасательных работ. В числе последних операций — поиски упавшего в марте около Феодосии самолета Су-27. "Выходили в ту зону несколько раз, в итоге смогли найти и поднять несколько крупных фрагментов самолета, а также кресло пилота — это означает, что пилот не смог катапультироваться", — рассказали члены экипажа.

Описание Общий вид судна © Сергей Мальгавко/ТАСС

Своим ходом в конце прошлого года судно дошло от Севастополя до Новороссийска, чтобы передать АС-28 на модернизацию — только там было возможно перегрузить его сразу на железнодорожный транспорт. В конце этого года "Коммуна" должна забрать аппарат таким же образом.

Некруглый, но весомый​ В день 105-летия в составе российского флота на "Коммуне" соберутся флотские чины и ветераны команды. К этой дате здесь наводят лоск, красят и моют все элементы на палубе и корпусе.