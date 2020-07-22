Силы ПВО ВМФ России сопроводили самолеты Германии и США над Балтийским и Черным морями

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Дежурные силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов сопроводили в среду самолеты-разведчики США и Германии над акваториями Черного и Балтийского морей. Об этом сообщили в среду журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

Сегодня радиолокационные средства разведки дежурных сил по ПВО сил этих флотов обнаружили разведывательные самолеты Р-8А Poseidon и U-2S ВВС США над Черным морем, а также разведывательный самолет Р-3С Orion ВВС Германии над Балтийским морем.

"Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов осуществлено их сопровождение", - отметили в Центре, подчеркнув, что нарушения госграницы РФ допущено не было.

Вооруженным силам РФ регулярно приходится поднимать свои самолеты в связи с приближением к границам России военной авиации стран НАТО. Так, 17 июля истребительная авиация Северного флота сопроводила Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем.