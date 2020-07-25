На Камчатке и в Приморье прошли генеральные репетиции парада кораблей в честь Дня ВМФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генеральные репетиции парадов кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в честь Дня Военно-морского флота состоялись в субботу в Петропавловске-Камчатском и Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня в Петропавловске-Камчатском состоялась генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота. В Авачинской бухте в составе парадного строя размещено восемь боевых кораблей Тихоокеанского флота, которые примут участие в завтрашнем морском параде", - говорится в сообщении.

Командующий войсками на Северо-Востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев поздравил экипажи кораблей с праздником, а затем поднялся на борт большого десантного корабля "Адмирал Невельской", который завтра станет главной трибуной торжеств на Камчатке. Завершилась репетиция показом "танца" современных буксиров на фоне парадного строя кораблей.

Во Владивостоке генеральная репетиция парада кораблей прошла в акватории бухты Золотой Рог - впервые в новейшей истории ТОФ. В главной бухте Владивостока у Золотого моста выстроены боевые корабли основных классов - флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". В парадной линии стоят корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер Р-18, базовый тральщик БТ-100 и дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре".

Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" обошел парадный строй кораблей и поздравил их экипажи с праздником. В ходе тренировки командующий проверил готовность кораблей и личного состава к завтрашнему параду.

День Военно-морского флота отметят в воскресенье, 26 июля. Праздничная программа Дня ВМФ во Владивостоке начнется с парада кораблей Тихоокеанского флота в бухте Золотой Рог. При благоприятных погодных условиях состоится авиационное шоу с исполнением групповых фигур высшего пилотажа авиационной группой ВВС РФ "Русские витязи". Вечером приморцев ждет масштабное музыкально-световое шоу - фейерверк в честь 75-летия Великой Победы под аккомпанемент военных песен.