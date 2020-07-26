В Тартусе прошел парад средиземноморской группировки ВМФ России

ТАРТУС /СИРИЯ/, 26 июля. /ТАСС/. Парад военных кораблей и судов обеспечения, входящих в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, состоялся в День Военно-морского флота России на рейде сирийского порта Тартус. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

"В парадном строю были задействованы современные боевые корабли ВМФ России: дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Новороссийск", фрегат "Адмирал Макаров", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин", а также суда вспомогательного флота: килекторное судно КИЛ-158 и спасательный буксир СБ-36. В отдельных элементах военно-спортивного праздника принимали участие противодиверсионные катера типа "Раптор" и "Грачонок", - сообщили в российском военном ведомстве.

Торжественные мероприятия в территориальных водах Сирии начались с обхода принимающим парад командующим российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-лейтенантом Александром Чайко и командующим парадом - капитаном первого ранга Сергеем Троневым.

"После обхода строя кораблей и прибытия командующего группировкой войск ВС РФ в САР и командующего парадом на фрегат "Адмирал Макаров" на борту корабля состоялась торжественная церемония награждения военных моряков за отличие в военной службе и образцовое выполнение воинского долга", - отметили в Минобороны.

Военно-спортивный праздник

После торжественной части экипажи продемонстрировали боевые возможности и морскую выучку в ходе военно-спортивного праздника.

Транспортные и ударные вертолеты морской и армейской авиации Ка-27ПС, Ми-8АМТШ и Ми-35 открыли воздушную часть праздника. Кроме вертолетов, над побережьем Средиземного моря прошли пары фронтовых бомбардировщиков Су-24, многофункциональных самолетов Су-34 и Су-35, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, транспортные самолеты Ан-26 и Ан-72 ВКС России.

В рамках морской части праздника российские моряки продемонстрировали высадку морской пехоты и захват побережья при огневой поддержке катеров "Раптор" и вертолетов Ми-35, проводку за кораблем противоминной обороны подводной лодки, уничтожение тральщиком плавающих мин с помощью корабельной артиллерии.

Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" продемонстрировал поиск и условное уничтожение подлодки, а также поставил пассивные помехи для выхода условного противника из-под авиаудара и перехватил воздушные цели из орудий АК-190 и АК-630.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 14 летательных аппаратов Воздушно-космических сил РФ и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера ВМС Сирии.

Помимо кораблей ВМФ России, в военно-спортивном празднике участвовали два ракетных катера проекта 205 от 110-й бригады надводных кораблей сирийских ВМС.

Завершились празднования прохождением катеров "Раптор" и пролетом вертолета Ка-27 с флагами России, Сирии и флагом ВМФ РФ.