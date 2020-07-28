Российские и турецкие военные провели патрулирование в Сирии на маршруте в 210 км

ШЕИРЕК /Сирия/, 28 июля. /ТАСС/. Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии у границы с Турцией по трассе М-4 на маршруте протяженностью более 200 километров согласно меморандуму, заключенному главами двух государств в конце 2019 года. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

"Российские и турецкие военные провели очередное патрулирование трассы М-4 вдоль сирийско-турецкой границы на северо-востоке арабской республики. Протяженность маршрута составила 210 километров", - сказал представитель центра.

Встреча военных колонн двух стран состоялась у населенного пункта Шеирек. Прикрытие колонны во время движения осуществлялось с российского вертолета Ми-8, который следовал за машинами, а также ударного вертолета Ми-35, выполнявшего разведку в 5-10 километрах по пути следования бронеавтомобилей.

В ходе патрулирования военные выполнили задачу по контролю за прекращением огня в этом участке страны вдоль трассы М-4, которая является важнейшей транспортной артерией страны.

В ходе патрулирования российские военные отметили, что вдоль трассы М-4 много разрушенных построек, однако в связи с режимом прекращения огня в населенных пунктах начинают работать торговые точки, а также начали торговать топливом для гражданских машин с цистерн, так как автозаправочные станции пока остаются закрытыми. "Патрулирование прошло в штатном режиме", - отметили в ЦПВС.

Российско-турецкий меморандум

22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

В марте этого Москва и Анкара согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Боевые действия в этом регионе должны были прекратиться с 6 марта.