Боевики в Сирии провели несколько безуспешных атак на правительственные силы

ТАСС, 3 августа. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" за последние сутки предприняли несколько атак на позиции сирийских правительственных сил в южных районах зоны деэскалации Идлиб, все они были отбиты. Противник понес значительный урон, не обошлось без потерь стороны сирийских войск, сообщили в понедельник в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС).

"В течение прошедших суток боевики "Джебхат ан-Нусры" предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской Арабской Армии в районе населенного пункта Хамрат. Все атаки боевиков отражены, при этом им нанесен значительный урон в живой силе и технике. Имеются потери и среди сирийских военнослужащих", - сообщили в ЦПВС.

В центре особо подчеркнули обострение обстановки в Идлибе за последний месяц. "Только в июле российской стороной зафиксировано в идлибской зоне деэскалации более 140 нарушений режима прекращения огня. При этом незаконные вооруженные формирования, прикрываясь соглашением о прекращении боевых действий, наращивают свой военный потенциал", - заявил на брифинге руководитель центра контр-адмирал Александр Щербицкий.

Также продолжились обстрелы населенных пунктов с позиций боевиков. Так, зафиксировано девять обстрелов населенных пунктов Раша, Бшарфа, Мамухия в провинции Латакия, Эд-Дмир, Авейджель, Мизнас, Урум-эс-Сугра, Хербет-Джезрая, Бастратун в провинции Алеппо со стороны позиций боевиков, добавили в центре.

При этом за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Российские военные напомнили, что складывающаяся обстановка в очередной раз подчеркивает необходимость совместных действий России и Турции по ликвидации террористов в зоне деэскалации Идлиб.