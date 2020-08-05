Шойгу: свыше 1 100 основных образцов вооружения поставлено в войска в первом полугодии

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Предприятия промышленности и органы военного управления, несмотря на вызванные пандемией ограничения, обеспечили заданные темпы выполнения гособоронзаказа и поставили войскам свыше 1 100 основных образцов вооружения. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая единый день приемки военной продукции.

"В войска поставлено свыше 1 100 основных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал он,

По словам Шойгу, среди них 16 самолетов различного класса и целевого предназначения, 53 вертолета, включая 18 Ми-8МТВ-5-1, 80 беспилотных летательных аппаратов, пять боевых кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Князь Владимир", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

По оценке министра, "в плановом порядке в вооруженные силы поступают инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы".

"Новейшие образцы продукции военного назначения будут широко представлены в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2020", - сказал Шойгу.

Он отметил, что другим мероприятием, где можно будет увидеть боевые и технические возможности отечественного вооружения, станут Армейские международные игры, которые в этом году пройдут одновременно с форумом.