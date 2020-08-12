Шойгу: в 2020 году предприятия ОПК Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 12 августа. / ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей в 2020 году. Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"По итогам прошлого года предприятиями ОПК края освоено порядка 29 млрд рублей. В этом году эта цифра вырастет до 33 млрд", - сказал он на совещании с представителями ОПК.

По оценке министра, Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение вооруженных сил современной военной техникой. "В интересах министерства обороны здесь реализуются десятки долгосрочных государственных контрактов", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что важное место в работе с руководством края занимает социальная сфера. "Прежде всего, это касается трудоустройства членов семей военнослужащих, выделения мест для их детей в школах и детских садах, решения других проблем. Это имеет для нас большое значение, так как на территории края дислоцируется много воинских частей, многие военнослужащие энергично перемещаются по территории нашей страны. Надо делать все, чтобы такой проблемы для наших офицеров не было", - сказал министр.