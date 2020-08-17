Жители Бурятии увидят современное оружие и военную технику на форуме "Армия-2020"

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в Бурятии 28-29 августа на четырех площадках в городах Улан-Удэ и Кяхта, жители республики смогут увидеть современные образцы вооружения и военной техники. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Военно-технический форум "Армия-2020" в Республике Бурятия состоится на аэродроме "Восточный", острове Комсомольский города Улан-Удэ, военном городке Сосновый Бор, а также на центральной площади города Кяхта. В статическом показе на форуме будет представлено более 35 единиц боевой и специальной техники, в том числе оперативно-тактический комплекс "Искандер", станция радиопомех "Ртуть-БМ", зенитные ракетные комплексы "ТОР-М-2У", "Бук-М2", бронеавтомобиль "Рысь", САУ "Мста-С", Т-72Б", - сообщили в ВВО.

На аэродроме будет организован показ авиационной техники, техники ДОСААФ, техники десантно-штурмового соединения, продукции приборостроительного завода, образцы стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения. "Расчет беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Орлан-10" осуществит показ развертывания, запуска беспилотника и работу оператора", - добавили в пресс-службе.

В дни проведения форума в Бурятии запланированы выступления творческих коллективов соединений и воинских частей Улан-Удэнского гарнизона. На отведенной площадке будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Военнослужащие материально-технического обеспечения угостят посетителей форума солдатской кашей с чаем. В форуме примут участие представители военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и юнармейцы.

Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в расширенном формате в 17 городах и семи населенных пунктах на территории девяти субъектов РФ - от Республики Бурятия до Чукотского автономного округа, на 36 тематических площадках. Впервые мероприятия запланированы в Анадыре и на Курильских островах. Особое внимание при организации и проведении "Армии-2020" будет уделено мерам санитарно-эпидемиологической безопасности.