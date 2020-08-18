Корабли Каспийской флотилии вернулись в Дагестан после участия в параде ко Дню ВМФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Корабли и катера Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования в Дагестане после участия в Главном военно-морском параде. Как во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), затем суда примут участие в учении "Кавказ-2020".

"Корабли "Великий Устюг", "Град Свияжск" и "Углич" проекта "Буян-М" и катера типа "Грачонок" Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования в Махачкале и Каспийске после участия в главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Корабли и противодиверсионные катера преодолели за двухнедельный переход из Кронштадта в Дагестан более 2,5 тыс. км, пройдя Ладожское озеро, Рыбинское водохранилище, 56 шлюзов и Волго-Донской канал. "После пополнения запасов топлива, воды и продовольствия до установленных норм корабли и катера примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", - сказали в пресс-службе округа.

Парад прошел 26 июля в Петербурге и Кронштадте. В торжественных мероприятиях приняли участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Всего в военно-морских парадах приняли участие 15 тыс. человек, 219 кораблей различных классов, 71 воздушное судно, 126 единиц боевой техники.