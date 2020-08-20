На форуме "Армия-2020" в Новосибирске покажут около 100 единиц военной техники

ТАСС, 20 августа. Около 100 единиц современной военной техники будет представлено на международном форуме "Армия-2020", который начнется на аэродроме "Толмачево" в Новосибирской области 27 августа, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

"На мероприятии гости смогут <...> ознакомиться с современными боевыми машинами. Например, с истребителями-перехватчиками МиГ-31б, сверхзвуковым бомбардировщиком Су-24, многоцелевыми ударными вертолетами Ми-24 и транспортно-штурмовыми Ми-8АМТШ-В "Терминатор", самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1", машиной дистанционного разминирования "Листва", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на форуме будут представлены образцы специальной техники Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, а также продукция предприятий ВПК.

Работа форума на военном аэродроме города Новосибирска будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции на территории России. На контрольно-пропускных пунктах будет проводиться обязательное измерение температуры тела всех участников и гостей мероприятия.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" в Новосибирске пройдет с 27 по 29 августа.