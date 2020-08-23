В Пензенской области открылся международный конкурс "Мастер-оружейник"

ТАСС, 23 августа. Международный конкурс VI Армейских международных игр "Мастер-оружейник" открылся на полигоне "Константиновка" в Пензенской области, став самым представительным за пять лет его проведения, сообщила журналистам пресс-служба Центрального военного округа в воскресенье.

"На полигоне "Константиновка" в Пензенской области состоялась торжественная церемония открытия конкурса VI Армейских международных игр "Мастер-оружейник". Он стал самым представительным за все пять лет его проведения. Впервые в конкурсе принимают участие команды Вооруженных Сил Лаоса, Камбоджи, Конго и Абхазии. Также в соревнованиях представлены сборные команды России, Армении, Ирана и Узбекистана", - говорится в сообщении.

На церемонии открытия выступили творческие коллективы стран-участниц, представив танцевальные постановки и народные песни на национальных языках. Организаторы устроили показательный учебный бой со стрельбами из минометов и гаубиц. Зрителей на соревнования допустили после прохождения термометрии и дезинфекции. На трибунах для них обеспечили социальную дистанцию.

О конкурсе

Соревнования пройдут в пять этапов. Первый из них под названием: "Ремонт 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А" пройдет в воскресенье. Конкурсанты будут состязаться в экстремальной буксировке поврежденной 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А с технической позиции на ремонтную базу и выполнении ремонта артиллерийского орудия для приведения его в рабочее состояние. На всех этапах конкурса после ремонта и буксировки техники будут проведены контрольные стрельбы.

В следующих этапах конкурсанты будут состязаться в ремонте 23-мм зенитной установки ЗУ-23, соревнованиях по ремонту 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", оружейном биатлоне по ремонту стрелкового оружия и в финальной эстафете ремонтных взводов.

В финальный день будут подведены итоги и на торжественной церемонии закрытия объявлены победители и призеры конкурса среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник". Победителям вручат кубки, медали и памятные подарки.