Более 200 военнослужащих участвуют в международном конкурсе разведчиков в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Международный этап конкурса армейских международных игр (АрМИ - 2020) "Отличники войсковой разведки" стартовал в воскресенье под Новосибирском на полигоне "Кольцово". В нем принимают участие более 200 военнослужащих из 10 стран, впервые в их числе команды из Южной Осетии и Лаоса, сообщил журналистам начальник штаба конкурса полковник Евгений Проскуряков в воскресенье.

"Всего в международном этапе конкурса "Отличники войсковой разведки" участвуют более 200 военнослужащих. Соревнуются восемь основных команд в полном составе, а также две одиночные - в их составе по одному человеку. Это команды Южноафриканской республики и республики Афганистан", - сообщил Проскуряков.

Впервые в конкурсе принимают участие команды Республики Южная Осетия, Лаосской народно-демократической республики. По словам Проскурякова, военные Лаосской народно-демократической республики, а также Республики Таджикистан, военнослужащие которой ранее уже участвовали в играх, в этом году представят слушатели специального факультета Новосибирского высшего военного училища, где обучаются граждане этих стран. Команду России представляет Новосибирское высшее командное училище - победители всеармейского этапа конкурса "Отличники войсковой разведки". Представители одиночных команд будут участвовать на одном из этапов конкурса в зависимости от своей специальности.

Военным разведчикам в ходе состязаний предстоит преодолеть полосу препятствий "тропа разведчика", форсировать водные преграды. Также в числе этапов конкурса совершение марш-броска, стрельба из различных видов оружия, вождение боевых машин. Все мероприятия будут проходить в условиях, приближенным к боевым. По словам Проскурякова, в этом году в конкурсе появился новый этап: состязания по рукопашному бою, где разведчики в весовых категориях до 75-80 кг будут состязаться на ринге.

В связи с распространением коронавируса участники конкурса будут проходить все этапы в масках и перчатках, на всех построениях предусматривается социальная дистанция. Все соревнования международного этапа конкурса пройдут в закрытом режиме и без зрителей.

Об играх и конкурсе

Международный этап конкурса "Отличники войсковой разведки" - один из 30 конкурсов Армейских международных игр (АрМИ - 2020), который проходит с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В нем принимают участие военнослужащие из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго, Афганистана и ЮАР.

VI Армейские международные игры - это учебно-боевые состязания военнослужащих, которые проходят с 23 августа по 5 сентября на военных полигонах пяти государств: РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. Организатором игр является Министерство обороны России.