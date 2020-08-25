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Форум "Армия-2020"
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Борисов заявил, что Иран со снятием эмбарго получит шанс купить военную технику РФ

По словам вице-премьера, у России есть "хорошие пакеты заказов, устойчивые, длительные контракты в Индии, в Китае, в Алжире"

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Иран заинтересован в приобретении российской военной техники после снятия оружейного эмбарго, считает вице-премьер Юрий Борисов.

"Я думаю, после снятия санкций Иран имеет очень большие надежды на приобретение российской [военной] техники", - сказал Борисов во вторник в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия".

Он добавил, что Россия имеет "хорошие пакеты заказов, устойчивые, длительные контракты в Индии, в Китае, в Алжире".

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года.

Теги
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