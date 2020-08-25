В Саратовской области открылся конкурс "Мастера артиллерийского огня" Армейских игр

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Международный конкурс "Мастера артиллерийского огня" Армейских международных игр - 2020 открылся во вторник в Саратовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре конкурса.

"На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области состоялось торжественное открытие международного этапа конкурса "Мастера артиллерийского огня". В торжественной церемонии открытия конкурса приняли участие начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, представители правительства Саратовской области, юнармейцы, жители региона и участники соревнований", - отметили в пресс-центре.

Во время церемонии открытия военнослужащие саратовского гарнизона провели дефиле с 50-метровым флагом России, творческие номера показали представители команд, участвующих в конкурсе, - России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Армении. Для посетителей организовали выставку современного вооружения и военной техники.

Соревнования пройдут в три этапа. Артиллеристы будут состязаться в точности стрельбы из минометного комплекса 2С12А "Сани", а также в стрельбе из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74. Водители минометных расчетов продемонстрируют мастерство в преодолении различных препятствий.

"Уверен, что все участники конкурса "Мастера артиллерийского огня - 2020" порадуют достойными выступлениями в честной и бескомпромиссной борьбе, проявят целеустремленность, силу воли и, конечно, уважение к своим соперникам и коллегам по ратному делу", - цитирует пресс-центр генерал-лейтенанта Матвеевского.

Международный конкурс "Мастера артиллерийского огня" завершится 3 сентября.