Корветы ТОФ впервые провели совместную стрельбу по целям на побережье Чукотского моря

ТАСС, 29 августа. Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений в дальней морской зоне впервые провели в Чукотском море совместную стрельбу по береговым целям, сообщила в субботу пресс-служба ТОФ.

"По плану тактических учений Тихоокеанского флота (ТОФ) с группировкой сил в дальней морской зоне корветы ТОФ "Громкий" и "Совершенный" впервые провели в Чукотском море совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности", - говорится в сообщении.

Сложная мишенная позиция имитировала долговременные огневые точки, боевую технику и укрепления условного противника. Наведение кораблей на цели и корректировка огня велись с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".