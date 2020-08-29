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Корветы ТОФ впервые провели совместную стрельбу по целям на побережье Чукотского моря

В ходе учений использовали комплекс беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10"

ТАСС, 29 августа. Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений в дальней морской зоне впервые провели в Чукотском море совместную стрельбу по береговым целям, сообщила в субботу пресс-служба ТОФ.

"По плану тактических учений Тихоокеанского флота (ТОФ) с группировкой сил в дальней морской зоне корветы ТОФ "Громкий" и "Совершенный" впервые провели в Чукотском море совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности", - говорится в сообщении.

Сложная мишенная позиция имитировала долговременные огневые точки, боевую технику и укрепления условного противника. Наведение кораблей на цели и корректировка огня велись с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

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РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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