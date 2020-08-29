Корабль "Зеленый Дол" провел успешную стрельбу крылатой ракетой "Калибр" в Белом море

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" после межфлотского перехода осуществил стрельбу по береговой цели крылатой ракетой "Калибр" в Белом море. Об этом говорится в сообщении Балтийского флота, распространенном в субботу.

"В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль "Зеленый Дол" в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" по береговой цели на полигоне "Чижа", - говорится в сообщении

Согласно средствам объективного контроля, крылатая ракета успешно поразила цель. Перед этим корабль совершил межфлотский переход по Балтийскому морю в Финский залив. Затем через Неву, Ладожское озеро и Беломоро-Балтийский канал он перешел в Белое море. Всего экипаж преодолел свыше 3,3 тыс. морских миль.

"В ближайшее время малый ракетный корабль тем же маршрутом совершит переход к месту постоянного базирования в Балтийскую военно-морскую базу г. Балтийск", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Корвет "Зеленый Дол" относится к проекту 21631. Эти корабли с водоизмещением 850 т предназначены для уничтожения морских целей в прибрежной зоне. На их борту находятся восемь пусковых установок для крылатых ракет комплекса "Калибр", а также артиллерийское вооружение.