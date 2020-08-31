Российские военные выполнят наблюдательный полет над Венгрией

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские военные в период с 31 августа по 4 сентября планируют выполнить наблюдательный полет над территорией Венгрии. Об этом в понедельник сообщила газета "Красная звезда" со ссылкой на врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Венгрии", - говорится в материале.

Как уточнил Шишин, полет будет выполняться в период с 31 августа по 4 сентября с аэродрома открытого неба Папа. Российский самолет наблюдения выполнит полет по согласованному маршруту, а венгерские специалисты проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

"Наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия", - добавил Шишин.